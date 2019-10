Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Münsterstraße

Gaststätteneinbruch

Coesfeld (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge verhinderte vermutlich einen Einbruch am frühen Montagmorgen. Um kurz nach 3 Uhr beobachtete der Zeuge zwei Jugendliche, die versuchten in eine Gaststätte einzusteigen. Ein Jugendlicher hielt die Rollande hoch; ein zweiter schlug eine Scheibe ein und kniete auf dem Fenstersims. Vermutlich gelangten sie nicht in das Innere der Gaststätte. Es wurden keine Gegenstände gestohlen. Eine genauere Beschreibung der Jugendlichen liegt nicht vor. Weitere Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

