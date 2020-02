Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Bruder-Hermann-Frye-Straße/ Einbruch in Rohbau scheitert

Coesfeld (ots)

Nachtragsmeldung zu Auftrag Nr. 3940607

Unbekannte Täter scheiterten bei einem Einbruchsversuch am Sonntag. Zwischen 13 Uhr und 17.30 Uhr gelang es ihnen nicht, eine Tür und ein Fenster aufzuhebeln. Täterhinweise an die Polizei Dülmen, Tel.: 02594-7930.

Ursprungsmeldung:

In der Nacht zum Dienstag entwendeten bislang unbekannte Täter zwei Maschinen aus einem Rohbau in der Bruder-Hermann-Frye Straße in Nottuln. Zuvor hatten die Täter ein Fenster aufgehebelt. Täterhinweise bitte an die Polizei Dülmen, Tel.: 02594-79611.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell