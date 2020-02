Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Bruder-Hermann-Frye Straße/ Maschinenklau von Baustelle

Coesfeld (ots)

In der Nacht zum Dienstag entwendeten bislang unbekannte Täter zwei Maschinen aus einem Rohbau in der Bruder-Hermann-Frye Straße in Nottuln. Zuvor hatten die Täter ein Fenster aufgehebelt. Täterhinweise bitte an die Polizei Dülmen, Tel.: 02594-79611.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell