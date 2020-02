Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Graf-Wedel-Straße/Grauer Audi A4 beschädigt

Coesfeld (ots)

Eine bislang unbekannte Autofahrerin hat am Montag (3.2.20) einen grauen Audi A4 beschädigt. Das Auto stand zwischen 10.50 Uhr und 13 Uhr auf einem Parkplatz an der Graf-Wedel-Straße. Bei der Verursacherin soll es sich um eine ältere Dame handeln. Sie soll zwischen 70 und 80 Jahren alt sein, kurze, graue Haare haben und eine Brille tragen. Sie fuhr laut Zeugen in einem silbernen VW Polo weg, ohne sich um ihre Anschlusspflichten zu kümmern. Die Polizei in Lüdinghausen bittet die Frau und weitere Zeugen, sich unter 02591-7930 zu melden.

