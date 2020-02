Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Hausdülmen, Borkenbergestraße/Maschinen aus Transporter gestohlen

Coesfeld (ots)

Nachtragsmeldung zu Auftrag Nr. 3940239

Werkzeuge und Arbeitsmaschinen im Wert eines fünfstelligen Bereichs haben Unbekannte in der Nacht auf Dienstag aus einem Kastenwagen gestohlen. Dieser stand auf einem Grundstück an der Borkenbergestraße. Die Polizei prüft einen Zusammenhang mit einem ähnlichen Fall, der sich in der Nacht auf Montag am Barbara Weg ereignet hatte. Hinweise nimmt die Polizei in Dülmen unter 02594-7930 entgegen.

Ursprungsmeldung:

Ein Zeuge hat drei unbekannte Täter in der Nacht auf Montag dabei beobachtet, wie sie Maschinen aus einem Transporter stehlen wollten. Als sie den Zeugen gegen 1.35 Uhr bemerkten, flüchteten sie in einem Auto mit Essener-Kennzeichen. Dabei soll es sich um einen dunklen Mittelklassewagen handeln. Die drei Männer sollen zwischen 20 und 25 Jahre alt sein. Hinweise nimmt die Polizei in Dülmen unter 02594-7930 entgegen.

