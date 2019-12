Polizei Homberg

POL-HR: Wabern-Hebel: Zigarettenautomat aufgehebelt

Homberg (ots)

Tatzeit: Sonntag, 22.12.2019, 00:00 Uhr bis 10:00 Uhr

Im Laufe des Sonntagmorgens haben unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten auf dem Parkplatz vor einer Gaststätte in der Alsfelder Straße aufgehebelt und Bargeld in unbekannter Höhe entwendet.

Die Täter hebelten den Automaten auf und entnahmen die darin befindlichen Wertgelasse mit Bargeld. Wie viel Bargeld in dem Automaten war, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Die Schächte mit den Zigaretten wurden nicht aufgehebelt. An dem Zigarettenautomaten entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Fritzlar unter Tel.: 05622-99660.

Schulz, PHK - Pressesprecher -

