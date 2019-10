Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Riegel vor - Sicher ist sicherer: Polizei Krefeld beteiligt sich am landesweiten Aktionstag der Polizei NRW gegen Wohnungseinbruch

Wie schütze ich mich effektiv vor einem Einbruch? Wie kann ich der Polizei helfen? Um diese und weitere Fragen geht es in der nächsten Woche rund um den landesweiten Aktionstag der Polizei NRW am 27. Oktober 2019. Auch die Polizei Krefeld beteiligt sich mit diesen Beratungsangeboten:

Dienstag, 22. Oktober 2019, 10 bis 16 Uhr: Beratung in der Mediothek Die Experten der Polizei Krefeld bieten gemeinsam mit Krefelder Unternehmen für Sicherheitstechnik ihre kostenlose Beratung an einem Info-Stand in der Mediothek Krefeld, Theaterplatz 2, an.

Sonntag, 27. Oktober 2019, 10 bis 16 Uhr - Fachausstellung In den Räumen des Kriminalkommissariats Kriminalprävention / Opferschutz an der Hansastraße 25 zeigen wir Ihnen gemeinsam mit Krefelder Unternehmen für Sicherheitstechnik die neuesten Trends im Schutz gegen Einbrecher. Keine Anmeldung erforderlich, Eintritt frei. (787)

