POL-NMS: Rickert - Kreis RD-ECK - Radfahrer schwer verletzt

Rickert / Kreis RD-ECK. Bei einem Zusammenstoß zweier Radfahrer wurden gestern (23.09.19, 16.50 Uhr) beide Radfahrer verletzt. Der Fahrer (78) eines Pedelec erlitt schwere Kopfverletzungen. Er trug keinen Fahrradhelm und musste mit einem Rettungswagen in die Imlandklinik nach Rendsburg gebracht werden. Der Unfallbeteiligte, ein Rennradfahrer (53) mit Helm, wurde leicht verletzt. Nach ersten Feststellungen der Polizei übersah der Fahrer des Pedelec den auf der Dorfstraße vorfahrtberechtigten Rennradfahrer, als er aus der Straße Am Wasserwerk einfahren wollte. Die Kieler Staatsanwaltschaft entsandte einen Sachverständigen an die Unfallstelle.

