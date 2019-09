Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 190923-1- Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Fleckeby / Kreis RD-ECK (ots)

190923-1-pdnms Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Fleckeby / Kreis RD-ECK. Die Polizei in Ascheffel ermittelt wegen des Verdachts auf eine Straßenverkehrsgefährdung, welche sich am Sonntag (22.09.19) in Fleckeby ereignete. Nach Zeugenangaben hatte der Fahrer (kurze blonde Haare, Brillenträger) eines VW Passat (Kennzeichen wurde mitgeteilt) gegen 16.10 Uhr die Tankstelle in der Straße Am Holm verlassen, beim Einfahren aber den fließenden Verkehr gefährdet. Zu einem Zusammenstoß kam es nicht. In der Folge war der Fahrer spontan in die Dorfstraße abgebogen. Dabei gefährdete er eine Personengruppe (Erwachsene und Kinder) auf dem Gehweg. Die Personen brachten sich durch einen Sprung zur Seite in Sicherheit. Verletzt wurde offenbar niemand. Der Fahrer setzte seine Fahrt fort. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen konnte der Halter des Autos an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Der 67-Jährige stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Polizei in Ascheffel sucht weitere Zeugen. Insbesondere wird die Personengruppe aus der Dorfstraße gebeten, sich unter Telefon 04353 / 47 999 60 zu melden.

Sönke Hinrichs

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell