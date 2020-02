Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ühlingen-Birkendorf: Kaminbrand sorgt für Feuerwehreinsatz

Freiburg (ots)

Ein Kaminbrand hat am Donnerstagabend, 27.02.2020, für einen Feuerwehreinsatz in Berau gesorgt. Gegen 19:50 Uhr waren die Flammen aus dem Kamin bemerkt worden. Die angerückte Feuerwehr brauchte nicht eingreifen, das Feuer erlosch von selbst. Gebäudeschaden entstand keiner. Aber der in einer Räucherkammer gerade befindliche Schinken wurde ungenießbar, da dieser auf den Boden fiel.

