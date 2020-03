Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Dötlingen, LK Oldenburg: Verkehrsunfall

Delmenhorst (ots)

Am Freitag gegen 14:50 Uhr befuhr ein 18jähriger Dötlinger den Stedinger Weg von Brettorf in Richtung Iserloy. In einer Linkskurve kommt er aus bislang ungeklärte Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallt gegen einen Baum. Der Fahrzeugführer wurde leicht verletzt und es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 6.000,- EUR.

