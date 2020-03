Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Wildeshausen: Verkehrsunfallflucht

Delmenhorst (ots)

Am Freitag kam es zwischen 16:00 und 16:35 Uhr in Wildeshausen auf dem Parkplatz des Toom-Baumarktes zur einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen geparkten Suzuki Swift und entfernte sich dann vom Unfallort ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Die Schadenshöhe wird auf 2.500,- EUR geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter 04431-9410 an die Polizei Wildeshausen zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559116

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell