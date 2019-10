Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zweimal innerhalb von 24 Stunden

Kaiserslautern (ots)

Gleich zweimal innerhalb von 24 Stunden ist ein Mann aus dem Stadtgebiet polizeilich aufgefallen. Gegen den 31-Jährigen wird jetzt wegen Körperverletzung Hausfriedensbruchs ermittelt.

Zunächst soll der Mann am Samstagabend seine Partnerin während eines Streits gewürgt und verletzt haben. Der Täter konnte noch vor Ort festgenommen werden; sowohl er als auch das Opfer standen unter Alkoholeinfluss. Der 31-Jährige wurde über Nacht in Gewahrsam genommen und erhielt einen Platzverweis für das Anwesen. Am nächsten Tag tauchte er jedoch wieder dort auf und verschaffte sich Zugang zu verschlossenen Räumen des Hauses, wobei er auch ein polizeiliches Siegel aufbrach. Als der Mann von einem weiteren Hausbewohner entdeckt wurde, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der sich die beiden Männer gegenseitig verletzten.

Der 31-Jährige flüchtete zunächst vom Tatort, konnte aber von der Polizei wenig später ein paar Straßen weiter gestellt werden. Er musste wegen seiner Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden, wo er stationär aufgenommen wurde. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

