POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom Samstag, 11. Mai 2019

1. Feuer in Wohnhaus - Offenbach

Am Freitagabend, kurz vor 22 Uhr, bemerkten Anwohner eines Wohnhauses in der Offenbacher Gerberstraße starken Rauchgeruch und riefen die Feuerwehr. Es konnte festgestellt werden, dass im Keller des Hauses offensichtlich Papier entzündet wurde. Dadurch entstand starker Qualm, der durch das Treppenhaus zog. Das brennende Papier war schnell gelöscht und es entstand kein nennenswerter Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt. Die Brandursache steht noch nicht fest, es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass dort "gezündelt" wurde, die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Bereich Main-Kinzig

1. Brand in Lagerhalle - Steinau

Am Freitagabend, gegen 22 Uhr, wurde Feuer in einer Lagerhalle in Steinau in der Straße "Am Sand" gemeldet. Die Einsatzkräfte der Feuerwehren Steinau und umliegender Gemeinden waren mit 80 Einsatzkräften vor Ort, konnten jedoch den bestehenden Vollbrand nicht mehr eindämmen, so dass die Halle komplett abbrannte. In dem Gebäude waren landwirtschaftliche Maschinen gelagert. Bei den Löscharbeiten wurde ein Feuerwehrmann leicht verletzt, es entstand nach ersten Schätzungen ein Gesamtschaden von 150.000 Euro. Die Brandursache ist noch nicht bekannt, Spezialisten der Polizei haben die weiteren Ermittlungen übernommen.

