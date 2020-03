Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Nordenham: Diebstähle aus Pkw und versuchter Diebstahl aus Garagen

Delmenhorst (ots)

Herbertstraße / Peterstraße, 26954 Nordenham, 20./21.03.2020

In dem Zeitraum 20./21.03.2020, 18:00 Uhr bis 06:30 Uhr, ist es in der Herbertstraße in Nordenham zu insgesamt drei Diebstählen aus Pkw gekommen. Ein Pkw war in einer dortigen, unverschlossenen Garage abgestellt. Hier wurde Bargeld in unbestimmter Höhe entwendet. Die weiteren Pkw wurden auf bislang unbekannte Weise geöffnet. Äußerliche Beschädigungen konnten nicht festgestellt werden. Bei dem Diebesgut handelt es sich neben Bargeld u.a. um ein Navigationsgerät. Eine weitere Garage in der Herbertstraße wurde durch die unbekannte Täterschaft geöffnet. Diebesgut wurde hier nicht erlangt. In einem Parkhaus in der Peterstraße wurde ein weiterer Pkw angegangen. Dieser wurde ebenfalls auf unbekannte Weise geöffnet und von Innen vorsätzlich beschädigt. Diebesgut ist auch hier nicht erlangt worden. Ob ein Zusammenhang zu o.a. Taten besteht, ist unklar.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Nordenham, unter Tel.: 04731/ 9981-0, zu melden.

