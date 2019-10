Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Sundern/Marsberg (ots)

Sundern: Unbekannte Täter versuchten zwischen Samstagabend und Montagmorgen in ein Geschäft in der Freiheitsmühle einzubrechen. Die Täter scheiterten an einer Tür. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Sundern unter der 02933 / 90 200.

Marsberg: Am Burghof versuchten unbekannte Täter in einen Blumenladen einzudringen. Zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen scheiterten die Täter an der Eingangstür. In der Bahnstraße scheiterten zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen unbekannte Täter an einer Tür zu einem Geschäft. Der Einbruchsversuch schlug fehl. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Marsberg unter der 02992 / 90 200 3711.

