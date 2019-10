Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrecher festgenommen

Arnsberg (ots)

Am 05. August ertappte eine 89-jährige Frau einen Einbrecher auf frischer Tat. Der Täter stieß die Frau zur Seite und flüchtete anschließend. Die Seniorin wurde bei dem Angriff schwer verletzt (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65847/4341707). Intensive Ermittlungen führten jetzt zur Festnahme des Täters.

Bei der Spurensuche am Tatort konnten die Ermittler DNA-Spuren des Täters sichern. Diese führten zur Identifizierung des 22-jährigen Arnsbergers. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass sich der drogenabhängige Mann derzeitig in Baden-Württemberg aufhält. In enger Absprache mit der Polizei in Ulm konnte der Täter am 25. Oktober verhaftet werden. Der 22-jährige sitzt derzeit in Untersuchungshaft. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

