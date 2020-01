Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Römerberg - Wechseltrickbetrug in Tankstelle (35/2901)

Römerberg (ots)

27.01.2020, 12:23 Uhr

Zu einem Wechseltrickbetrug in einer Tankstelle in Römerberg kam es bereits am Montag gegen 12:23 Uhr. Dort händigte ein unbekannter männlicher Täter, der zuvor für ca. 55 EUR getankt hatte, 60EUR an die Kassiererin aus und bestand nach Erhalt seines Rückgeldes wahrheitswidrig darauf, dass er 100EUR bezahlt habe. Er forderte von der Kassiererin das noch fehlende Wechselgeld von 40EUR und übt dabei verbal immer mehr Druck auf die Tankstellenangestellte aus. Diese ließ sich letztlich auch durch den Umstand, dass sie durch die Diskussion weitere wartende Kunden nicht bedienen konnte, verunsichern und händigte die geforderten 40EUR aus. Ein späterer Kassensturz zeigte jedoch einen Fehlbetrag genau über diesen Betrag auf. Die Polizei sucht nun nach Tankstellenkunden, die die Situation mitbekommen haben und Hinweise auf den Täter bzw. den von ihm mitgeführten weißen Skoda-Kombi geben können. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Timo Ott

Telefon: 06232-137-262 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell