Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Am 29.01.2020 um 17:37 Uhr befährt ein 40-jähriger Frankenthaler mit seinem Rennrad die Hauptstraße in Frankenthal OT Mörsch in Fahrtrichtung Nordring. Ein 22-jähriger Pkw-Fahrer aus Frankenthal befährt zeitgleich die Kreuzstraße in Fahrtrichtung Hauptstraße. Der Pkw-Fahrer übersieht den von rechts kommenden Radfahrer und es kommt zur Kollision und der Radfahrer stürzt durch den Aufprall und verletzt sich an der Hüfte, Hand und Knie. Das Fahrrad wird massiv beschädigt (ca. 1000,-EUR) der Pkw wird leicht beschädigt (ca. 150,-EUR). Laut Zeugenaussagen sei der Pkw-Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit in den Kreuzungsbereich eingefahren und der Radfahrer sei aufgrund fehlender Frontbeleuchtung und dunkler Kleidung schlecht erkennbar gewesen.

