POL-PDLU: Weinprobe endet auf der Toilette 28.01.2020, 19.30 Uhr

Speyer (ots)

Besorgt um seine Freundin, war in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein junger Mann, der vergebens auf die Rückkehr seiner 25 Jahre alten Freundin wartete. Diese nahm zuvor an einer Weinprobe in einer Speyerer Gaststätte teil. Durch die Polizisten konnte das Rätsel um den Verbleib der Frau schließlich gelöst werden. Dem Wein zugesprochen, fand man sie kurz vor der Gaststättenschließung schlafend und wohlbehalten auf der dort befindlichen Toilette.

