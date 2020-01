Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Sachbeschädigung und Beleidigung im Straßenverkehr

Am 28.01.20 um 20:35Uhr befährt ein Ehepaar aus Ludwigshafen mit ihrem Pkw die Wormser Straße. An der Kreuzung Nordring/Wormser Straße muss der Pkw aufgrund der rot anzeigenden Lichtzeichenanlage anhalten. Als die Lichtzeichenanlage für den Fahrzeugverkehr auf grün umspringt und das Ehepaar anfahren will, überquert ein Fußgänger trotz rotem Lichtsignal für Fußgänger die Fahrbahn. Als das Ehepaar den Fußgänger auf dessen Fehlverhalten anspricht, zeigt dieser ihnen den Mittelfinger und läuft auf das Fahrzeug zu. Anschließend tritt er mit voller Wucht gegen den Außenspiegel der Fahrerseite und flüchtet in Richtung MC Donalds. Der Schaden am Pkw beträgt etwa 100EUR. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

