POL-MFR: (1520) Ein Schwerverletzter nach Verkehrsunfall

Nürnberg (ots)

Heute Vormittag (28.10.2018) ereignete sich in Nürnberg-Reichelsdorf ein Verkehrsunfall, bei dem der mutmaßliche Unfallverursacher schwer verletzt wurde. Die Nürnberger Verkehrspolizei hat den Sachverhalt aufgenommen.

Nach Zeugenangaben befuhr ein 79-jähriger Audifahrer gegen 10:30 Uhr die Vorjurastraße stadteinwärts. Zwischen Schwimbacher Straße und Harrlacher Straße kam der Audi aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte mehrere Fahrzeuge am Straßenrand und blieb am Ende seitlich liegen. Der Fahrer musste mit Hilfe der Nürnberger Berufsfeuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Er kam nach ärztlicher Erstversorgung in ein Krankenhaus.

Insgesamt wurden drei Fahrzeuge sowie ein Gartenzaun erheblich beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehr als 20.000 Euro.

Während der Verkehrsunfallaufnahme musste die Vorjurastraße temporär für beide Richtungen gesperrt werden. Es kam zu entsprechenden Behinderungen.

Bert Rauenbusch/sg

