POL-PDLU: Diebstähle von zwei Fahrzeugteilen an BMW 3-er Reihe

Im Zeitraum vom 28.01.20 16:15Uhr bis 06:45Uhr wird auf dem Parkplatz am Jakobsplatz der Pkw einer 61-jährigen Dame aus Frankenthal, ein blau-grauer BMW 3er Compact Erstzulassung 2002, durch bis dato unbekannte Täter aufgebockt und der Katalysator mittels Schneide- bzw. Sägewerkzeug abgetrennt. Anschließend verbleibt das Fahrzeug einseitig aufgebockt an der Tatörtlichkeit, welche einseitig durch einen geparkten Transporter schwer einsehbar ist. Ein zweiter Fall ereignet sich in der gleichen Nacht zwischen 22:30Uhr und 10:30Uhr auf einem Parkplatz in der Straße Am Kanal. Der Pkw eines 48-jährigen Anwohners, ein grauer BMW 3er Compact Erstzulassung 2000, wird im Gegensatz zum ersten Fall nicht aufgebockt vorgefunden. Auch hier ist der Katalysator fachmännisch abgetrennt worden. Den beiden geschädigten Fahrzeughaltern entsteht ein Schaden von jeweils ca. 400,-EUR. Aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe, als auch der gleichen Tatbegehungsweise ist davon auszugehen, dass der Täter zielgerichtet entsprechende Fahrzeuge des Typs BMW 3-er Reihe ausspäht und unter Ausnutzung von günstigen Licht- und Sichtverhältnissen die Fahrzeugteile abmontiert und entwendet. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

