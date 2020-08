Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Unfallverursacher flüchtet

Borken (ots)

Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro hat am Samstag ein unbekannter Fahrzeugführer in Borken verursacht. Ihr weißer Opel Corsa habe zum Unfallzeitpunkt auf dem Parkplatz an der Raesfelder Straße/Propst-Sievert-Weg in der Nähe des Krankenhauses gestanden, gab die Geschädigte bei der Anzeigenaufnahme an. Der Unfall muss sich nach ihren Angaben in der Zeit von 12.45 Uhr bis 20.50 Uhr ereignet haben. Das Verkehrskommissariat in Borken erbittet Hinweise unter der Tel. (02861) 9000.

