Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Fußgänger (88) wird von Auto erfasst

Espelkamp (ots)

Ein 88-jähriger Fußgänger ist am Donnerstag beim Überqueren der Birger-Forell-Straße von einem Auto erfasst und verletzt worden.

Der Senior beabsichtigte am Nachmittag gegen 16.20 Uhr an einer Querungshilfe die Straße in Richtung des nördlichen Gehwegs zu passieren. Nachdem er bereits die Fahrspur Richtung Rahdener Straße sicher überquert hatte, kam es auf dem folgenden Fahrstreifen zur Kollision mit dem Pkw einer 31-jährigen Frau, die in Richtung des Kreisels mit der Lübbecker Straße fuhr.

Der 88-Jährige prallte auf die Motorhaube und stürzte anschließend zu Boden. Eine auf den Unfall zukommende Streifenwagenbesatzung leistete dem stark blutenden Mann bis zum Eintreffen des Rettungswagens Erste Hilfe.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell