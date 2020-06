Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Kollision mit Satttelzug: Radfahrer (18) leicht verletzt

Bild-Infos

Download

Petershagen-Wasserstraße (ots)

Bei einer Kollision mit einem Sattelzug erlitt ein 18-jähriger Radfahrer am Mittwoch in Petershagen-Wasserstraße leichte Verletzungen.

Der junge Mann war gegen 17.30 Uhr mit seinem Rad auf der Straße "Klusberg" in Richtung der B 482 unterwegs und beabsichtigte an der dortigen Fußgängerampel bei "Rot" anzuhalten. Da die Bremsen am Rad ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge nur eingeschränkt funktionierten, bog der 18-Jährige, offenbar ohne anzuhalten, nach rechts auf die Bundesstraße ab. Dabei wurde er vor der rechten vorderen Seite der Sattelzugmaschine erfasst, dessen 49-jähriger Fahrer in Richtung der Landesgrenze fuhr. Der Radfahrer kam zu Fall und wurde von einer Rettungswagenbesatzung ins Klinikum nach Minden gebracht.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell