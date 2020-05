Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Rathaus-Fenster angegangen

Gronau (ots)

Zwei Fensterscheiben des Rathauses in Gronau haben Unbekannte am späten Donnerstagabend eingeschlagen. Ob die Täter in das Gebäude an der Konrad-Adenauer-Straße eindringen wollten oder nur auf eine Sachbeschädigung abzielten, ist unklar. Die Tat ereignete sich gegen 22.40 Uhr, der angerichtete Schaden liegt circa bei 1.800 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Gronau: Tel. (02562) 9260.

