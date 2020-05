Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Bocholt (ots)

Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro - so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag in Bocholt ereignet hat. Eine 53-jährige Bocholterin befuhr gegen 18.05 die Dingdener Straße in Richtung Bocholt. Die Autofahrerin bemerkte zu spät, dass vor ihr eine 27-jährige Bocholterin an einer roten Ampel an der Kreuzung Dingdener Straße/Donaustraße/Schaffeldstraße gehalten hatte. Die 53-jährige prallte auf den Wagen vor ihr auf; dessen Fahrerin erlitt dabei leichte Verletzungen.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell