POL-BOR: Bocholt - Falsche Polizisten schicken "Abholer"

Fast hätten die Täter Erfolg gehabt: Eine Bocholterin schöpfte gerade noch rechtzeitig Verdacht, um einem vermeintlichen Polizisten nicht doch noch Wertsachen auszuhändigen. Doch mit ihrer Betrugsmasche hatten die Betrüger die Frau schon fast soweit bekommen - so überzeugend waren die Unbekannten telefonisch aufgetreten. Sie hatten die 62-Jährige am Donnerstag angerufen und in ein langes Gespräch verwickelt. Die Täter tischten der Frau die frei erfundene Geschichte von zwei festgenommenen Einbrechern auf und strickten daraus ein bedrohliches Szenario, das die Bocholterin beinahe überzeugt hätte. Als der vermeintliche Polizeibeamte schließlich das Erscheinen eines "Kollegen" ankündigte, weckte dies das Misstrauen der Frau. Als ein Unbekannter vor der Tür stand und sich als Polizist ausgab, ließ die Bocholterin ihn nicht herein. Als der Mann gegangen war, suchte sie die Polizeiwache auf. Beschreibung des "Abholers": leicht untersetzt, circa 1,70 bis 1,75 Meter groß, etwa 30 Jahre alt, kurze schwarze Haare, bekleidet mit einem dunkelblauen Blouson und Jeans, unrasiert.

Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 und erneuert noch einmal ihre Warnung vor den Betrügern, die mit der Masche des "Falschen Polizisten" auftreten. Derzeit liegen entsprechende Rückmeldungen aus Bocholt und Rhede vor, die auf eine verstärkte Tätigkeit der Kriminellen in diesem Raum schließen lassen. Wer einen solchen Anruf erhält, sollte sich gar nicht erst auf ein Gespräch mit den psychologisch versiert auftretenden Betrügern einlassen. Weitere Informationen zum Thema gibt es auch unter www.polizei-beratung.de.

