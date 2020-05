Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbrüche in Geschäfte

Bocholt (ots)

Einbrecher sind in den vergangenen Tagen zwei Mal in Bocholter Geschäfte eingedrungen. In einem Fall scheiterten sie. Die Taten im Überblick:

- Bargeld haben Einbrecher in der Nacht zum Freitag erbeutet. Die Täter waren gewaltsam in die Filiale einer Bäckerei am Barloer Weg eingedrungen. Um hineinzugelangen, hatten die Unbekannten ein Schiebefenster gewaltsam geöffnet. Im Inneren hebelten sie einen Tresor auf.

- In der Nacht zum Donnerstag sind Unbekannte in ein Geschäft an der Nordstraße eingebrochen. Sie ließen zwei Sommerkleider und vorgefundenes Bargeld mitgehen. Um in die Räume zu gelangen, hatten die Täter die Eingangstür aufgehebelt.

- Kein Erfolg beschieden war hingegen den Tätern in einem anderen Fall: Vergeblich hatten ebenfalls in der Nacht zu Donnerstag Einbrecher versucht, in einen Friseursalon an der Wesemannstraße zu kommen. Die Eingangstür hielt stand.

In allen drei Fällen bittet die Polizei um Hinweise an die Kripo in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

