Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen/Ahaus/Vreden - 25-Jähriger in Untersuchungshaft

Schöppingen/Ahaus/Vreden (ots)

Im Januar berichteten wir über einen Randalierer, der nach einer von ihm provozierten Auseinandersetzung im Krankenhaus landete: Nachfolgend der Link zu der Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/4499014

Im Rahmen der Ermittlungen geriet der 25-Jährige in dringenden Tatverdacht, an dem 21.01.2020 in Ahaus und Vreden mehrere Straftaten (Diebstähle und Drogendelikte) begangen zu haben. Er ist vorbestraft, wurde in der Vergangenheit zu Haftstrafen verurteilt und ist zudem grundsätzlich ausreisepflichtig.

Seitens der Ahauser Kripo wurde eine Untersuchungshaft angeregt. Die Staatsanwaltschaft beantragte die Untersuchungshaft, die schließlich auch durch den zuständigen Richter angeordnet wurde.

