Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Ein Schwerverletzter nach Auseinandersetzung

Schöppingen (ots)

Der Dienstagabend endete für einen alkoholisierten Randalierer auf der Intensivstation. Gegen 19.00 Uhr hatte der 24-jährige Mann auf der Hauptstraße in Schöppingen gestanden und offensichtlich mit seiner Freundin gestritten. Im Zuge dessen nötigte er mehrere Fahrzeugführer anzuhalten und zeigte sich äußerst aggressiv. Mit einem 42-jährigen Motorrollerfahrer geriet er daraufhin in einen eskalierenden Streit: Der Randalierer schlug dem Motorroller mit einer Bierflasche auf den Kopf. Dieser reagierte darauf mit einer Kopfnuss. Auch bei Eintreffen der hinzugerufenen Polizeibeamten beruhigte sich der Aggressor nicht. Die Beamten legten ihm Handfesseln an. Auf dem Boden liegend schlug der Gefesselte beabsichtigt mehrfach mit dem Kopf auf dem Boden. Die Beamten griffen ein und stoppten das selbstverletzende Verhalten. Rettungskräfte brachten den verletzen 24-Jährigen in ein Krankenhaus, wo er intensivstationär verblieb. Ein Arzt entnahm ihm Blut, um den Konsum von Alkohol und möglicherweise von Drogen exakt nachzuweisen. Die leichten Verletzungen des 42-Jährigen wurden ärztlich vor Ort versorgt.

