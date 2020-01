Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Auto zerkratzt

Bocholt (ots)

Ein Ahauser stellte seinen silberfarbene Skoda Octavia am Montagmorgen gegen 07.30 Uhr auf dem Barloer Weg (zwischen der Sauerbruchstraße und der Einmündung im Ellerbrock; kurz hinter der Sauerbruchstraße) ab. Als er gegen 15.30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, fand er die Beifahrerseite zerkratzt vor. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

