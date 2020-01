Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbrecher flüchtet mit Mülltonne

Bocholt (ots)

Eine Mülltonne zum Abtransport der Diebesbeute - dieses nicht alltägliche Tatmittel nutzte in der Nacht zum Mittwoch ein Einbrecher in Bocholt. Dieser hatte gegen 02.10 Uhr die Eingangstür eines Getränkemarktes an der Münsterstraße aufgebrochen und eine noch nicht genau bekannte Menge Zigaretten entwendet. Zeugen hatten den Täter auf seiner Flucht ins das angrenzende Wohngebiet beobachtet. Der Einbrecher zog dabei eine schwarze 240-Liter-Mülltonne hinter sich her. Der Täter ist nach Angaben der Zeugen ca. 180 cm groß, schlank und war dunkel gekleidet. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell