Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Abschlussmeldung zum Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 16

Vreden (ots)

Vier verletzte Menschen forderte ein Verkehrsunfall, der sich heute um 15:45 Uhr in Vreden auf der Kreisstraße 16 ereignet hat. Eine 84- jährige Vredenerin fuhr mit ihrem PKW auf dem Wirtschaftsweg Ammeloe. Als die Vredenerin die Kreisstraße 16 überquerte, um geradeaus auf den Wirtschaftsweg Crosewick zu kommen, kam es zu einem Zusammenstoß mit einem PKW, der von einer 35- jährigen Vredenerin auf der K 16 in Richtung Vredener Innenstadt gelenkt wurde. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Wagen der 35- Jährigen und landete im Straßengraben. In diesem Fahrzeug befanden sich außerdem ein 40- jähriger Mann und ein 5 Wochen alter Säugling. Alle Personen wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser transportiert. Glücklicherweise besteht bei keinem der Verletzten Lebensgefahr. Wie bereits berichtet musste die Kreisstraße 16 für die Dauer der Rettungsarbeiten voll gesperrt werden. Die K 16 ist aber inzwischen wieder freigegeben und befahrbar.

