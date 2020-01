Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Mit Spiegel aneinander gefahren (Korrekturmeldung)

Legden (ots)

Ein Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro ist am Sonntag bei einem Verkehrsunfall in Legden entstanden. Ein Autofahrer war mit seinem schwarzen Opel Insignia gegen 17.55 Uhr auf der K33 in Richtung Rosendahl-Osterwick unterwegs. Als ihm ein Mercedes entgegenkam, stießen die Außenspiegel aneinander. Der Mercedes-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei bittet den Fahrer oder Zeugen sich bei dem Verkehrskommissariat in Ahaus zu melden: Tel. (02561) 9260.

In der inzwischen gelöschten Ursprungsmeldung war versehentlich eine falsche Unfallzeit angegeben worden.

