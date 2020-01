Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Einbruch in Wohnhaus

Gescher (ots)

Eine Fensterscheibe eingeschlagen und sich so gewaltsam Zugang verschafft zu einem Wohnhaus haben sich Unbekannte in Gescher. Die Einbrecher durchsuchten Schränke und Schubladen des Hauses an der Beethovenstraße. Ob etwas entwendet wurde, kann derzeit nicht gesagt werden. Der Vorfall ereignete sich in der Zeit zwischen Samstag, 12.00 Uhr, und Sonntag, 12.00 Uhr. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Ahaus: Tel. (02561) 9260.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Nadine Hermeling

Telefon: 02861 900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell