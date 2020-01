Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Unfall

Zwei Leichtverletzte

Ahaus (ots)

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro stellen die Bilanz eines Verkehrsunfalls von Sonntag in Ahaus dar. Eine 18-jährige Stadtlohnerin befuhr die Ketteler Straße aus Ottenstein kommend in Richtung Vredener Dyk. Vor der Einmündung zur K22 kam sie in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr den Grünstreifen und querte im Anschluss die K22. Die Fahrerin sowie ihr Beifahrer, ein 48-jähriger Ahauser, erlitten leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten die Verletzten in ein Krankenhaus.

