Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Halsbrecherische Fahrt

Waldmohr (ots)

Gefährlichen Unsinn veranstalten junge Leute mit einem Moped in der Saarpfalzstraße. Mehrere Verkehrsteilnehmer verständigen am frühen Sonntagabend, 15.12.2019 die Polizei und drücken ihre Sorgen, ob der waghalsigen Fahrmanöver aus. Der Fahrer eines motorisierten Zweirades mit KL-Kennzeichen fuhr mit stark überhöhter Geschwindigkeit im Baustellenbereich und brauste an wartenden Fahrzeugen vorbei, indem er den Gehweg benutzte. Besonders schändlich wurde das Verhalten empfunden, da eine junge Dame auf dem Sozius keinen Sturzhelm trug. Zeugen des Geschehens melden sich bitte bei der Polizei in Kusel oder der Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

