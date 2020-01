Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Einbruch in Firma

Vreden (ots)

Gewaltsam das Rolltor geöffnet haben Unbekannte bei einer Firma in Vreden. Die Einbrecher durchsuchten sämtliche Büros und Werkschränke des Gebäudes an der Von-Braun-Firma. Ob die Täter etwas entwendeten, kann derzeit nicht gesagt werden. Der Vorfall ereignete sich am Dienstag gegen 22.00 Uhr. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Ahaus entgegen: Tel. (02561) 9260.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Nadine Hermeling

Telefon: 02861 900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell