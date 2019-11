Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Schwerer Verkehrsunfall auf der B 239

Espelkamp (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Donnerstagmorgen auf der Bremer Straße (B 239) im Bereich der Einmündung Gabelhorst (Espelkamp Nord) gekommen.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr eine 19-Jährige gegen 7.20 Uhr in einem Fiat die Straße in nördlicher Richtung hin zur Osnabrücker Straße. Als die Preußisch Oldendorferin in Höhe der genannten Einmündung nach links in die Straße "Gabelhorst" abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Audi eines Rahdeners (21), der entgegengesetzt in Fahrtrichtung Lübbecke auf der Straße unterwegs gewesen war. Dadurch schleuderte der Fiat seitlich zurück und touchierte den VW eines 21-jährigen Espelkampers, der im Einmündungsbereich auf freie Zufahrt zur B 239 gewartet hatte. Schließlich kam der PKW der 19-jährigen Frau an der dortigen Schutzplanke zum Stehen.

Rettungskräfte brachten die Preußisch Oldendorferin und den schwerverletzten Rahdener ins Krankenhaus Lübbecke. Der Espelkamper blieb unverletzt. Unterdessen schleppte man den Fiat und den Audi ab. An beiden Fahrzeugen dürfte wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein.

