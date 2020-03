Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Diebstahl aus PKW in Brake +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum von Samstag, 14. März 2020, 18:30 Uhr, bis Sonntag, 15. März 2020, 08:00 Uhr, elektronische Geräte aus einem Seat.

Der Pkw war auf einem Grundstück in der Diddestraße in Brake geparkt. Die Täter konnten sich auf bislang ungeklärte Weise Zugang in das Fahrzeug verschaffen und entwendeten ein Navigationsgerät und ein Ladegerät.

Der Schaden wurde auf etwa 300 Euro geschätzt.

Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Brake unter der Telefonnummer 04401/935-0 in Verbindung zu setzen.

