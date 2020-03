Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeikommissariat Nordenham: Unfallflucht; Unfall mit leicht verletztem Kradfahrer

Delmenhorst (ots)

Verkehrsunfallflucht in Nordenham:

Am Samstag, 14.03.2020, in der Zeit von 11:30 Uhr bis 12:00 Uhr, beschädigt ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer auf dem Kundenparkplatz eines Verbrauchermarktes in der Friedrich-Ebert-Straße, Nordenham, beim Ein- bzw. Ausparken einen ordnungsgemäß in einer Parklücke geparkten Pkw. Anschließend entfernt sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Am geschädigten Pkw entsteht ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Verkehrsunfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeidienststelle in Nordenham, 04731-99810, zu melden.

Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person:

Am Samstag, 14.03.2020, befährt ein 23-jähriger Nordenhamer mit seinem Krad die Heiligenwiehmstraße in Nordenham in Richtung Lange Straße. Im Straßenverlauf muss dieser an einem ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Anhänger vorbeifahren. Zu diesem Zeitpunkt kommt ihm ein 22-jähriger Verkehrsteilnehmer aus Butjadingen mit seinem Transporter entgegen. Bedingt durch den Gegenverkehr bremst der 23-jährige Nordenhamer sein Krad ab, verliert die Kontrolle über sein Krad und kollidiert mit dem geparkten Anhänger sowie dem entgegenkommenden Transporter. Durch den Zusammenstoß zieht sich der Kradfahrer leichte Verletzungen zu. An allen drei Fahrzeugen entstehen Sachschäden in Höhe von ca. 8000 Euro. Da durch den Verkehrsunfall Betriebsstoffe auf die Fahrbahn gelangt sind, wird der Bauhof der Stadt Nordenham zwecks Sicherung der Unfallstelle hinzugezogen.

