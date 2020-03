Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermarsch: Hoher Sachschaden bei Verkehsunfall in Lemwerder +++ Ergänzung

Delmenhorst (ots)

Hoher Sachschaden ist am Samstag, 14. März 2020, gegen 14:00 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Lemwerder entstanden.

Ein 55-jähriger Mann aus Lemwerder befuhr mit seinem Mercedes die Stedinger Straße in Richtung Fähranleger. Aus Unachtsamkeit geriet er in Höhe in Höhe der Einmündung zur Straße 'Am Schaart' zunächst von der Fahrbahn ab und touchierte eine Hauswand auf der linken Straßenseite. Danach geriet der Pkw wieder auf die Fahrbahn, kreuzte diese und prallte frontal in die Hauswand eines Lokals auf der rechten Straßenseite.

Der 55-Jährige konnte seinen Pkw nahezu unverletzt verlassen und wurde lediglich vorsorglich durch die Besatzung eines Rettungswagens in ein Krankenhaus gefahren.

Die Schäden am Mercedes und den Gebäuden wurden auf mindestens 15.000 Euro geschätzt. Nachdem der Pkw gegen 15 Uhr geborgen war, wurde mit den Reparaturmaßnahmen am Lokal begonnen.

+++ Ergänzung +++

Während der Unfallaufnahme und der Bergung des Fahrzeugs kam es zu mehreren Beinahe-Unfällen. So musste ein Autofahrer, der die Stedinger Straße von der Fähre aus kommend befuhr, eine Gefahrenbremsung durchführen. Das ABS seines Autos musste regulierend eingreifen, was an den blinkenden Bremsleuchten erkennbar war. Ursächlich für diesen Beinahe-Unfall wird die Sensationsgier und damit einhergehende Ablenkung vom Straßenverkehr gewesen sein.

Zwei weitere Autofahrer konnten im Nahbereich der Unfallstelle angehalten und kontrolliert werden, nachdem sie mit ihrem Pkw an der beschädigten Hauswand vorbeifuhren und dabei ihr Smartphone bedienten. Gegen sie wurden Bußgeldverfahren eingeleitet.

