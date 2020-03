Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Delmenhorst: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 13. März 2020, 18:50 Uhr, ereignete sich im Kreuzungsbereich der Stedinger Straße / Schönemoorer Straße ein Verkehrsunfall, bei dem die beiden beteiligten Fahrzeugführer leicht verletzt wurden. Eine 42-jährige Fahrzeugführerin aus Delmenhorst beabsichtigte mit ihrem PKW von der Stedinger Straße nach links in die Schönemoorer Straße abzubiegen. Dabei übersah sie den ihr entgegenkommenden und bevorrechtigten 26-jährigen Fahrzeugführer aus Ganderkesee. Durch den Zusammenstoß wurde der PKW des 26-Jährigen in ein leerstehendes Wohnhaus geschleudert. Während der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 26-Jährige nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis gewesen ist. Die Schadenshöhe beträgt ersten Angaben zufolge ca. 4500,- Euro.

