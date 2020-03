POL-DEL: Polizei Wildeshausen: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen; Unfallflucht mit Zeugenaufruf

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

Wildeshausen: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Am Freitag, 13. März 2020, wurde in der Zeit von 10:00 Uhr bis 21:50 Uhr ein auf dem Parkplatz des ALDI-Marktes ordnungsgemäß abgestellter PKW durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizei in Wildeshausen unter 04431-941 0.

Ganderkesee: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Freitag, 13. März 2020, 10:35 Uhr, fuhr ein 54-Jähriger aus Wildeshausen mit seinem PKW Skoda aus der Harpstedter Straße kommend in den Kreuzungsbereich der Wildeshauser Landstraße ein. Dabei übersah er eine von rechts kommende 33-Jährige aus Dötlingen mit deren PKW VW. Durch den Zusammenstoß wurden eine 27 Jahre alte Beifahrerin aus dem PKW des 54-Jährigen und die 33-Jährige Fahrzeugführerin leicht verletzt. Die beiden PKW waren nicht mehr fahrbereit. Die Schadenshöhe beträgt ca. 35000,- Euro.

