Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Nauroth - Pkw nicht zugelassen, Fahrerin unter Drogen

Nauroth (ots)

Eine 21-Jährige wurde am Montagabend in der Betzdorfer Straße zur Verkehrskontrolle angehalten. Es stellte sich heraus, dass der Pkw nicht angemeldet und versichert war. Die Fahrzeughalterin hatte die Kennzeichen ihres alten Pkw, welcher noch zugelassen war, einfach an ihr neues Auto montiert. Die Fahrzeugführerin zeigte zudem Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln. Ein Drogenschnelltest verlief positiv für Amphetamin und Cannabis. Eine Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Gegen die 21-Jährige wurde Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Kraftfahrsteuergesetz und Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

