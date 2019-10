Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Innenstadt - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr in Verbindung mit gefährlicher Körperverletzung Schlüsselbund durch offenes Fenster ins Fahrzeug geworfen

Neuwied (ots)

Am Montag, den 14.10.2019, zwischen 20:15 Uhr und 20:20 Uhr, kam es zu einer Straftat zwischen einem Fußgänger und einer 18-jährigen Fahrzeugführerin. Demnach befuhr die 18-Jährige mit ihrem PKW die Kirchstraße in Neuwied in Fahrtrichtung Rheinbrücke. In Höhe der Einmündung zur Marktstraße beabsichtigte ein ca. 60 Jahre alter Mann den Fußgängerüberweg zu überqueren. Zu diesem Zeitpunkt befand sich der PKW bereits auf dem Fußgängerüberweg, so dass dieser nicht mehr anhalten konnte. Darüber echauffierte sich der 60-Jährige derart, dass er neben lauten Schreien auch seinen Schlüsselbund durch das geöffnete Fenster der Fahrzeugführerin warf. Die 18-Jährige wurde dabei am Kopf getroffen und verlor kurzfristig die Kontrolle über das Fahrzeug. Sie wurde nur leicht verletzt. In Höhe der Pfarrstraße hielt sie an und übergab dem 60-Jährigen den Schlüssel. Erst Minuten nach dem Ereignis wurde die Polizei verständigt, die den Beschuldigten nicht mehr antreffen konnte. Der 60-jährige Mann kann wie folgt beschrieben werden: ca. 175 cm groß, langes weißes Haar, beige Jacke, kräftige Statur. Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann wird gebeten, sich mit der Polizei in Neuwied in Verbindung zu setzen. Tel.: 02631/8780

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

