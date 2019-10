Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Elkenroth - Verkehrsunfall Sachschaden

Elkenroth (ots)

Leichter Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in Elkenroth. Eine 33-Jährige war mit ihrem Pkw von einem Parkplatz an der Postfiliale in der Naurother Straße rückwärts auf die Fahrbahn gefahren. Auf der Fahrbahn kommt es zu Kollision mit einem Pkw eines 54-Jährigen, welcher von der gegenüberliegenden Straßenseite rückwärts auf die Fahrbahn gefahren war.

