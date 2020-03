Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Wildeshausen: Trunkenheitsfahrten in Hude und Ahlhorn

Delmenhorst (ots)

Hude, Trunkenheitsfahrt:

In der Nacht von Samstag,14.03.2020, auf Sonntag, 15.03.2020, gegen 00.45 Uhr, meldeten Verkehrsteilnehmer der Polizei einen auffälligen Pkw im Bereich Hohelucht. Die kurze Zeit später eintreffenden Polizeibeamten unterzogen das Fahrzeug mit niederländischer Zulassung einer Kontrolle. Es stellte sich heraus, dass der 52-jährige Fahrzeugführer aus Kroatien den Pkw mit über 2,5 Promille geführt hatte. Die Polizei veranlasste eine Blutprobe, beschlagnahmte den Führerschein und leitete ein Strafverfahren ein.

Großenkneten-Ahlhorn, Trunkenheitsfahrt:

Am Sonntag, 15.03.2020, gegen 11.15 Uhr, wurde der Polizei ein Verkehrsteilnehmer gemeldet, der zuvor mit seinem Pkw die Straße "Am Scheidewald" offensichtlich stark alkoholisiert befahren hatte. Eine Kontrolle des Fahrzeugführers ergab einen Wert von 2,5 Promille. Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein des 35-jährigen mit Wohnort in Ahlhorn und leitete nach einer Blutentnahme ein Strafverfahren ein.

